Божович: «Было вопросом времени, когда «Локомотив» начнёт подниматься после немцев»

Бывший главный тренер «Локомотива» Миодраг Божович поделился мнением об игре московской команды во второй части нынешнего сезона.

Черногорский специалист признался, что прогресс «железнодорожников» после зимней паузы его не удивил, поскольку «Локомотив» усилился качественными игроками, а главный тренер Михаил Галактионов хорошо поработал с командой.

«Было вопросом времени, когда команда начнёт подниматься после немцев. Зимой «Локомотив» усилился, а тренер хорошо поработал на сборах: как итог — начали подниматься», — цитирует Божовича «Чемпионат».

После 23 туров РПЛ «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков. Свой ближайший матч «железнодорожники» проведут завтра, 23 апреля. Начало — в 19:30 по московскому времени.