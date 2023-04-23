«Локомотив» потерял Пиняева из-за травмы

В воскресенье вечером матч 24-го тура Российской премьер-лиги проводят ЦСКА и «Локомотив». По ходу первого тайма Михаилу Галактионову пришлось делать вынужденную замену. Травму получил атакующий полузащитник «железнодорожников» Сергей Пиняев.

Вместо Пиняева в срочном порядке на поле вышел Марио Митай.

Следить за дальнейшим развитием событий в дерби между ЦСКА и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. После первого тайма команда Владимира Федотова ведёт с минимальным счётом 1:0. Автором гола стал нападающий Антон Заболотный.