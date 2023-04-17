Валерий Баринов: «Пока Галактионов оправдывает ожидания»

Заслуженный артист России Валерий Баринов высказался о работе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Пока Галактионов оправдывает ожидания. Результат есть. Как только начнет постоянно выигрывать, тогда поймем, оправдал или нет. В «Локомотиве» же как все происходит, когда тренер добирается до высот, его тут же убирают», — цитирует Баринова «РБ Спорт».

Напомним, 38-летний специалист возглавил «железнодорожников» в ноябре прошлого года. На данный момент «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков за 23 игры.

В следующем туре команда Галактионова сыграет с ЦСКА, встреча пройдет 23 апреля в 19:30 по мск.