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Валерий Баринов: «Пока Галактионов оправдывает ожидания»

17 Апреля 2023 • 12:33 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
23.04 19:30

Заслуженный артист России Валерий Баринов высказался о работе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Пока Галактионов оправдывает ожидания. Результат есть. Как только начнет постоянно выигрывать, тогда поймем, оправдал или нет. В «Локомотиве» же как все происходит, когда тренер добирается до высот, его тут же убирают», — цитирует Баринова «РБ Спорт».

Напомним, 38-летний специалист возглавил «железнодорожников» в ноябре прошлого года. На данный момент «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков за 23 игры.

В следующем туре команда Галактионова сыграет с ЦСКА, встреча пройдет 23 апреля в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Баринов Михаил Галактионов
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