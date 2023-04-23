ЦСКА отпустил Мойзеса на день рождения дочери

В двадцать четвертом туре российского чемпионата московский ЦСКА сыграет с «Локомотивом», однако этот матч пропустит защитник команды Мойзес. Любопытна причина - Мойзес отбыл в родную Бразилию для того, чтобы отпраздновать день рождения дочери. Руководство клуба великодушно позволило ему сделать это, несмотря на важный матч.

- В связи с рождением дочери, тренерский штаб отпустил Мойзеса в Бразилию, чтобы он мог побыть в этот важный момент вместе с семьей, - цитирует слова Мойзеса телеграм-канал ЦСКА.

Следить за матчем можно при помощи нашего сайта, мы проводим онлайн-трансляцию поединка.