Дюрица: «Хорошо, что Дзюба приносит пользу «Локомотиву»

Бывший футболист столичного «Локомотива» Ян Дюрица высказался о возможном продлении контракта форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы.

«Хорошо, что у Дзюбы всё получается и он приносит пользу «Локомотиву». Его подписание — удачная сделка для всех. Надо ли продлевать с ним контракт? Наверное, надо, если он забивает», — заявил словацкий защитник «Локомотива» в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению Дюрицы, руководству «железнодорожников» не нужно обращать внимание на возраст экс-капитана сборной России, назвав Дзюбу одним из лучших атакующих футболистов.

Напомним, что Артём Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале нынешнего года на правах свободного агента до конца сезона. В шести матчах Премьер-лиги нападающий забил шесть голов при четырёх ассистах.