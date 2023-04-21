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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дюрица: «Хорошо, что Дзюба приносит пользу «Локомотиву»

21 Апреля 2023 • 18:50 Комментировать
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Локомотив Москва
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23.04 19:30

Бывший футболист столичного «Локомотива» Ян Дюрица высказался о возможном продлении контракта форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы.

«Хорошо, что у Дзюбы всё получается и он приносит пользу «Локомотиву». Его подписание — удачная сделка для всех. Надо ли продлевать с ним контракт? Наверное, надо, если он забивает», — заявил словацкий защитник «Локомотива» в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению Дюрицы, руководству «железнодорожников» не нужно обращать внимание на возраст экс-капитана сборной России, назвав Дзюбу одним из лучших атакующих футболистов.

Напомним, что Артём Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале нынешнего года на правах свободного агента до конца сезона. В шести матчах Премьер-лиги нападающий забил шесть голов при четырёх ассистах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ян Дюрица Артём Дзюба
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