Гришин: «Федотов переиграл Галактионова тактически, «Локомотив» отскочил»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о матче 24-го тура РПЛ, в котором «армейцы» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

По мнению эксперта, в прошедшей встрече ЦСКА выглядел намного сильнее «железнодорожников» и заслуживал одержать победу.

«Федотов переиграл Галактионова в тактическом плане. «Локомотив», конечно, отскочил. Я же знаю их футболистов: и Баринова, и Куликова — они, конечно, понимали, что играли хуже. Для них эта ничья — спасение», — цитирует Гришина «Чемпионат».

После 24 туров РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Локомотив» с 29 баллами в своём активе идёт 10-м.