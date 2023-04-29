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Федотов рассказал, как ЦСКА удалось сдержать Дзюбу

29 Апреля 2023 • 09:43 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Локомотив Москва
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о том, как «армейцам» удалось сдержать нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу в матче 24-го тура РПЛ (1:1).

Специалист похвалил защитников ЦСКА, которые были готовы к противостоянию с соперником. Напомним, что в прошедшей встрече 34-летний Дзюба результативными действиями отметиться не сумел.

«Надо отметить наших защитников и игроков опорной зоны. Готовились, знали, как играют «Локомотив» и Дзюба, под которым подбирают мячи два других атакующих игрока. Требовалась повышенное внимание», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Свой следующий матч ЦСКА проведёт сегодня, 29 апреля, против «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Артём Дзюба Владимир Федотов
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