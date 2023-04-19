Немов: «Акинфеев — легенда нашего футбола»

Российский гимнаст и болельщик ЦСКА Алексей Немов ответил на вопрос о любимом футболисте.

«Мне нравится Акинфеев. Он много выручал ЦСКА и нашу сборную, особенно на ЧМ. Это легенда нашего футбола. Он имеет полное право так называться», — приводит слова Немова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 37-летний Акинфеев принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 23 гола и девять раз сыграл «на ноль». Трудовой договор голкипера с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 два миллиона евро.

После 23 туров «армейцы» идут на четвертой позиции, имея в своей копилке 44 очка.