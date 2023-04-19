Быстров считает, что «Локомотив» должен бороться за чемпионство в следующем сезоне

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался об игре «Локомотива» под руководством Михаила Галактионова.

«Локомотив» в последнее время на ходу! Пришли новые футболисты, Галактионов смог создать коллектив. Тяжело играть с таким соперником. «Локо» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство в следующем году», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 28 набранных очков за 23 тура.

В предстоящей встрече «железнодорожники» встретятся в дерби с ЦСКА, игра состоится 23 апреля в 19:30 по мск.