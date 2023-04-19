ЦСКА не знает поражений в восьми официальных матчах кряду

Столичный ЦСКА Владимира Федотова набрал отличный ход – армейцы не знают поражений вот уже восемь официальных матчей подряд, учитывая и игры Премьер-лиги, и игры Кубка России.

Последнее на данный момент поражение ЦСКА терпел 5 марта – тогда «красно-синие» уступили «Сочи», который на тот момент возглавлял Курбан Бердыев.

Напомним, что сегодня московский клуб ушёл от поражения в домашнем матче Кубка России против «Урала». Игра состоялась в рамках Пути РПЛ и завершилась ничьей – 1:1.

С деталями прошедшей игры можно ознакомиться в нашем обзоре.