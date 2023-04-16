Защитник «Локомотива» Ненахов поделился ожиданиями от предстоящего матча против ЦСКА

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА.

Игрок отметил, что ожидает интересной игры.

«Матч с ЦСКА — это, в первую очередь, проверка для нас, потому что и у них хорошая команда, и мы набрали темп, у нас хорошие игроки», - приводит слова Ненахова «РБ Спорт».

ЦСКА на данный момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, а «Локомотив» занимает десятую строчку.

Столичное дерби состоится 23 апреля. Начало игры на «ВЭБ Арене» - в 19:30 по московскому времени.