«Хуже только Слуцкий»: Губерниев не оценил Дзюбу как ведущего

Артём Дзюба стал пробовать себя в роли ведущего программы «Ну так нельзя», которая выходит на YouTube. Известный журналист Дмитрий Губерниев не оценил работу Дзюбы, как и его напарника – Леонида Слуцкого.

«Я вижу, насколько Дзюба отвратительно работает ведущим. Просто ужас один! Поэтому я ему желаю сконцентрироваться на футболе. Мне кажется, что хуже Дзюбы только Слуцкий. Они делят друг с другом подвал турнирной таблицы среди ведущих. Это ужаснейшая работа», - сказал Губерниев, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

С февраля Артём Дзюба выступает за «Локомотив». В настоящий момент команда готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против ЦСКА, который пройдёт в воскресенье, 23 апреля. Сейчас команда располагается на 10-й позиции в турнирной таблице.