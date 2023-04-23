Алдонин считает, что ЦСКА не должен бояться Дзюбу

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался по поводу предстоящего матча команды против «Локомотива». Он ответил на вопрос, стоит ли «армейцам» бояться форварда Артёма Дзюбу.

«Если ЦСКА ориентирует себя на попадание в двойку лучших в турнирной таблице, то уж точно бояться никого не надо. Но я думаю, что вопрос не только в нём, там есть и Сергей Пиняев, и Максим Глушенков, который в хорошей форме находится. «Локомотив» неплохой отрезок проводит, наверное, если только не брать игру с «Зенитом», именно по результату», - сказал Алдонин, чьи слова приводит ТАСС.

В шести матчах чемпионата России за «Локомотив» Артём Дзюба записал на свой счёт шесть голов и четыре результативных паса на партнёров по команде. 34-летний нападающий подписал контракт с «железнодорожниками» в феврале.

Матч Премьер-лиги между ЦСКА и «Локомотивом» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.