Даниэль Карвальо: «Слуцкий, как и Гинер, восторгался мной»

Бывший полузащитник ЦСКА, бразилец Даниэль Карвальо вспомнил свой непродолжительный период игры под руководством Леонида Слуцкого. Он был его последним тренером в стане армейцев.

«Тогда я испытывал гораздо больше проблем, чем радости. Вообще у меня было мало времени с ним познакомиться лучше, однако относился он ко мне хорошо, восторгался, как и Гинер», - рассказал Карвальо Sport24.

Слуцкий возглавлял столичный ЦСКА с 2009 по 2016 год, Трижды с армейцами он завоёвывал титул чемпиона России, а также дважды – Кубок России. Карвальо покинул ЦСКА в самом начале 2010 года.