Черевченко: «Дзюба усилил «Локомотив» в два раза»

Бывший наставник московских «железнодорожников» Игорь Черевченко порассуждал о весеннем прогрессе столичной команды, а в особенности он отметил в нём роль опытного новичка москвичей – Артёма Дзюбы.

«Дзюба — это основной момент успеха «Локомотива» на данном этапе, он — лидер, он и забивает, и отдает голевые передачи. Он сделал клуб в два раза сильнее», - цитирует Черевченко портал «ВсёПроСпорт».

На счету «Локомотива» в шести весенних турах Премьер-лиги пять побед, лишь один матч подопечные Михаила Галактионова проиграли – это случилось в 22 туре в игре против питерского «Зенита» дома (1:2).

«Нужно ли продлевать контракт с Дзюбой? Тут даже и думать нечего», - добавил Черевченко.

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