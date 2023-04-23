Зделар: «Упустили шанс»

В двадцать четвертом туре российского чемпионата ЦСКА упустил победу в игре с земляками из «Локомотива», хотя и вел в счете в противостоянии с оставшимся в меньшинстве соперником. Сербский полузащитник московского клуба Саша Зделар прокомментировал итоги игры, он расстроен тем, что его команда не удержала выгодный результат.

- К сожалению, мы упустили наши шансы. Мы могли сыграть намного лучше сегодня. Но мы не забили еще один гол и сами пропустили. Мы не ожидали этого. Но это футбол. Такое случается, - цитирует Зделара издание «Спорт-Экспресс».

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Ахматом».