Заболотный: «С самого детства мечтал стать капитаном родного клуба»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, каково быть капитаном московской команды.

Заболотный признался, что мечтал о капитанской повязке с самого детства, поэтому получить её — огромная честь для него. При этом 31-летний футболист подчеркнул, что в отсутствии вратаря Игоря Акинфеева стать капитаном может любой игрок команды.

«Некоторые игроки шутили, что когда Акинфеев отсутствует, то капитан — это вся команда. С самого детства мечтал стать капитаном родного клуба, но в процессе взросления даже сложно было представить, что есть возможность дойти до такого уровня», — цитирует Заболотного официальный сайт ЦСКА.

В текущем сезоне Заболотный провёл 26 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.