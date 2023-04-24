Агент Игнатьева: «Не вижу предпосылок, чтобы мы оставались в «Локомотиве»

Алан Агузаров, представитель форварда «Локомотива» Ивана Игнатьева, оценил перспективы футболиста в составе «железнодорожников».

«У нас ситуация, при которой Ваня выходит либо на 5–10 минут, либо вообще не выходит. Понятно, что нас это не устраивает, тем более когда мы знаем, в какой Ваня форме. Если бы была любая другая ситуация, то он бы получал больше игрового времени. Я не вижу предпосылок, чтобы мы оставались в «Локомотиве», — заявил агент Игнатьева в интервью «Чемпионату».

По словам Агузарова, Иван является одним из лучших игроков «железнодорожников» на тренировках. Тем не менее Алан не имеет вопросов относительно доверия Михаила Галактионова к Артёму Дзюбе. Также представитель нападающего рассказал, что приоритетными вариантами для его клиента являются Израиль и Турция.

Напомним, что Иван Игнатьев присоединился к «Локомотиву» перед началом нынешнего сезона. На его счету 22 матча в рамках всех состязаний, в которых он забил четыре гола при двух ассистах.