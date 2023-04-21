Корнаухов: «Хочется, чтобы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА»

Бывший российский футболист Олег Корнаухов порассуждал о возможном возвращении в столичный ЦСКА бывшего защитника армейцев – Марио Фернандеса. Накануне он расторг свой трудовой договор с бразильским «Интернасьоналом».

«Конечно, хочется, чтобы он играл в ЦСКА, такими как он не разбрасываются. Но хочет ли он этого сам? Уезжал он в Бразилию по семейным причинам», - цитирует Корнаухова «Чемпионат».

Марио Фернандесу 32 года, с 2012 года бразилец – игрок ЦСКА. В мае прошлого года он приостановил футбольную карьеру и уехал в Бразилию, а после присоединился в рамках арендного соглашения к «Интернасьоналу».

Марио Фернандес ушёл из «Интернасьонала»