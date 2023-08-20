Пирло: «Мне жаль Бонуччи»

Бывший игрок и тренер «Ювентуса» Андреа Пирло, ныне возглавляющий «Сампдорию», прокомментировал ситуацию Леонардо Бонуччи.

36-летний защитник был исключён из состава «бьянконери» перед началом сезона. Недавно стало известно, что «Ювентус» не внёс Бонуччи в заявку на новый розыгрыш Серии А.

«Я был удивлён новостями. Мне жаль Бонуччи. Я был его товарищем по команде и тренером, и я знаю, насколько сильно он хочет играть за «Ювентус».

Возможно, между ним и руководством состоялся разговор ещё в конце прошлого сезона, но я не могу этого знать. Мне жаль, но за всё отвечает клуб», – цитируют итальянские СМИ Пирло.