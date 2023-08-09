Аллегри оценил перспективы Влаховича

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о нападающем своей команды Душане Влаховиче.

23-летний футболист не лучшим образом провёл прошлый сезон, что во многом было связано с частыми травмами. Сейчас слухи связывают серба с возможным переходом в «Челси».

«Как уже говорилось, Влахович – игрок «Ювентуса», но мы обязаны рассмотреть выгодные предложения, если таковые поступят. Впрочем, это не моё дело. Я могу лишь оценить его уровень игры, и в этом плане я очень доволен Душаном. Он отлично работает, несмотря на трудности с травмами в последнее время. У него есть все шансы провести выдающуюся карьеру», – цитируют итальянские СМИ Аллегри.