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Аллегри прокомментировал возможный обмен Влаховича на Лукаку

02 Августа 2023 • 01:51 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о вероятном приходе Ромелу Лукаку на место Душана Влаховича.

Туринцы рассчитывают подписать нападающего Ромелу Лукаку, принадлежащего лондонскому «Челси», а в обратном направлении, по слухам, может проследовать Влахович.

«Я доволен игроками, которые у нас есть, но из-за финансового положения мы должны будем рассмотреть выгодные предложения. Как и всегда, я готов подстраиваться под решения клуба», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Аллегри.

Трансферная стоимость Душана Влаховича, согласно оценке Transfermarkt, составляет 70 млн евро. Ромелу Лукаку оценивается порталом в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Массимилиано Аллегри Ромелу Лукаку Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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