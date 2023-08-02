Аллегри прокомментировал возможный обмен Влаховича на Лукаку

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о вероятном приходе Ромелу Лукаку на место Душана Влаховича.

Туринцы рассчитывают подписать нападающего Ромелу Лукаку, принадлежащего лондонскому «Челси», а в обратном направлении, по слухам, может проследовать Влахович.

«Я доволен игроками, которые у нас есть, но из-за финансового положения мы должны будем рассмотреть выгодные предложения. Как и всегда, я готов подстраиваться под решения клуба», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Аллегри.

Трансферная стоимость Душана Влаховича, согласно оценке Transfermarkt, составляет 70 млн евро. Ромелу Лукаку оценивается порталом в 40 млн евро.