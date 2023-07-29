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Чемпионат Италии. Серия А

Пике рассказал, как мог перейти в «Ювентус»

29 Июля 2023 • 00:18 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Экс-защитник «Барселоны» Херард Пике вспомнил, как мог оказаться в итальянской Серии А.

Испанец перебрался из «Манчестер Юнайтед» в каталонский клуб в 2008 году, однако имел другие варианты продолжения карьеры: «Когда я принадлежал «Манчестер Юнайтед», у меня было предложение от «Ювентуса». Я сделал выбор в пользу «Барселоны», ставшей клубом моей жизни, о чём никогда не жалел. Мне посчастливилось выступать за «Барсу» в самый успешный период в её истории», – заявил Пике, цитируемый испанскими СМИ.

Напомним, что Херард Пике завершил игровую карьеру в конце 2022 года. Он провёл более 600 матчей за «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Манчестер Юнайтед Херард Пике
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ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
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