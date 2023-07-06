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Бонуччи принял решение о своём будущем

06 Июля 2023 • 21:11 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
20.08 19:00

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не собирается менять клуб.

Согласно появившейся в СМИ информации, ветеран «бьянконери» может перебраться в английский «Ньюкасл». Как утверждает журналист Орацио Аккомандо, вероятность ухода Бонуччи нынешним летом крайне невелика, поскольку игрок решительно намерен отработать до конца действующий контракт с «Ювентусом». По окончании предстоящего сезона, напомним, центрбек планирует завершить игровую карьеру.

Леонардо Бонуччи провёл в составе «Ювентуса» 502 матча, отметившись 37 голами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 млн евро.

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Ювентус Леонардо Бонуччи трансферы футбола - лето 2023
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