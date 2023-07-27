«Интер», «Милан», «Ювентус» и «Аталанта» по-прежнему претендуют на Хольма

Правый защитник «Специи» Эмиль Хольм всё ещё может продолжить карьеру в одном из клубов Серии А.

В подписании шведского футболиста недавно заинтересовался английский «Брайтон», также интерес к латералю приписывается «Вест Хэму». Итальянские гранды, давно следящие за 23-летним игроком, всерьёз рискуют проиграть борьбу конкурентам из Премьер-лиги, однако не теряют надежд на подписание, докладывает Tuttomercatoweb. «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Аталанта» всё ещё рассчитывают приобрести Хольма, оценённого «Специей» в 9 млн евро. Официальных предложений, впрочем, пока не поступало.