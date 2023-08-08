Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку отказался от нового предложения из Саудовской Аравии, игрок хочет только в «Ювентус»

08 Августа 2023 • 12:43 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку на днях получил новое предложение из Саудовской Аравии. По информации от Il Corriere dello Sport, условия были ещё выгодней, чем игроку предлагали раньше. Тем не менее, бельгиец отказался от предложения, так как настроен перейти только в туринский «Ювентус».

Напомним, ранее «Интер» хотел приобрести Лукаку после аренды на постоянной основе. Узнав о переговорах Ромелу с «Ювентусом», руководство «нерадзурри» отказалось от услуг форварда, который суммарно провёл в команде три сезона.

Лукаку в прошлой кампании забил 10 голов в 25 матчах итальянской Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Августа
13:42 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» купил защитника за 37 миллионов евро официально
13:01 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Арсенала» Маркиньос ближайший сезон проведёт в «Нанте»
13:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» показал новую форму с дьяволом фото
12:49 · Англия. Премьер-лига
Почеттино ожидает в «Челси» ещё минимум 4 новичков до конца трансферного окна
12:43 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отказался от нового предложения из Саудовской Аравии, игрок хочет только в «Ювентус»
12:33 · Англия. Премьер-лига
Кейн может остаться в «Тоттенхэме»
12:28 · Англия. Премьер-лига
Уокеру нужно выбрать между «Манчестер Сити» и «Баварией»
12:05 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер рассказал, как ему удалось остановить Холанна в матче с «Манчестер Сити»
11:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 40 миллионов за звезду «Реала» 1
11:50 · Англия. Премьер-лига
Кейн не сыграет с «Барселоной» в товарищеском матче
11:25 · Англия. Премьер-лига
Нкунку потребуется операция на колене
10:52 · Англия. Премьер-лига
Неймар не входит в планы «Челси»
10:17 · Англия. Премьер-лига
Кайседо пропустил последнюю тренировку «Брайтона», игрок настаивает на переходе в «Челси»
10:10 · Англия. Премьер-лига
Кейн установил для «Баварии» дедлайн
10:02 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва приближается к новому контракту с «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем