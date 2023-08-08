Лукаку отказался от нового предложения из Саудовской Аравии, игрок хочет только в «Ювентус»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку на днях получил новое предложение из Саудовской Аравии. По информации от Il Corriere dello Sport, условия были ещё выгодней, чем игроку предлагали раньше. Тем не менее, бельгиец отказался от предложения, так как настроен перейти только в туринский «Ювентус».

Напомним, ранее «Интер» хотел приобрести Лукаку после аренды на постоянной основе. Узнав о переговорах Ромелу с «Ювентусом», руководство «нерадзурри» отказалось от услуг форварда, который суммарно провёл в команде три сезона.

Лукаку в прошлой кампании забил 10 голов в 25 матчах итальянской Серии А.