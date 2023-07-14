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Чемпионат Италии. Серия А

Гранд Серии А связался с «Барселоной» по вопросу трансфера Кесси

14 Июля 2023 • 00:43 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

«Ювентус» начал работу над подписанием полузащитника «Барселоны» Франка Кесси.

Туринский клуб исключил из состава сразу трёх полузащитников – Дениса Закарию, Артура Мело и Уэстона Маккенни, – поэтому теперь, вероятно, попробует усилить центр поля новым игроком. Как стало известно авторитетному инсайдеру Джанлуке ди Марцио, «старая синьора» связалась с представителями «Барселоны» по трансферу Кесси, запросив у каталонцев информацию о стоимости 26-летнего ивуарийца.

Если верить слухам, «Барселона» готова продать Франка Кесси этим летом, а сам игрок не против ухода. Интерес к хавбеку, оценённому порталом Transfermarkt в 25 млн евро, проявляли представители Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Франк Кесси трансферы футбола - лето 2023
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