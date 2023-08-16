Вингер «Сассуоло» Доменико Берарди вот-вот согласует условия контракта с «Ювентусом».

29-летний футболист является давней целью «старой синьоры», и в настоящий момент клуб продолжает работу над осуществлением сделки. Как информирует журналист Орацио Аккомандо, «Ювентус» почти достиг личной договорённости с Берарди. Игроку предложен трёхлетний контракт с зарплатой в 3,5 млн евро в год. При этом, как известно, руководство туринцев по-прежнему не согласовало условия трансфера с «Сассуоло» – клуб требует за свою звезду около 30 млн евро с учётом бонусов.

Контракт Доменико Берарди с «Сассуоло» рассчитан до 2027 года. В минувшем сезоне итальянец отметился 12 голами в 26 матчах за «нероверди» в Серии А.