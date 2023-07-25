Тимоти Веа: «Узнав об интересе «Ювентуса», сразу понял, что хочу в этот клуб»

Вингер «Ювентуса» Тимоти Веа рассказал, как отреагировал на предложение клуба.

23-летний футболист пополнил ряды «старой синьоры» в начале июля, перебравшись из «Лилля». Стоимость трансфера составила порядка 11 млн евро.

«За несколько дней до того, как мне поступил звонок из «Ювентуса», я играл за эту команду на приставке. Было очень приятно услышать, что за мной следят представители клуба. Как только я узнал об интересе «Ювентуса», сразу решил, что сделаю всё возможное, чтобы этот переход состоялся», – цитирует Football Italia вингера сборной США, также способного сыграть на фланге обороны.