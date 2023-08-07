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Почеттино отказался от подписания Влаховича слухи

07 Августа 2023 • 01:39 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино решил, что его команда не нуждается в Душане Влаховиче.

Сербский форвард, принадлежащий «Ювентусу», мог пополнить ряды «синих» в обмен на Ромелу Лукаку, которого рассчитывают подписать туринцы. Согласно сведениям The Guardian, Почеттино окончательно отказался от идеи приглашения Влаховича. Аргентинский специалист считает, что в «Челси» и так достаточно нападающих, и в настоящий момент лондонский клуб сосредоточен на поиске атакующего полузащитника.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Душана Влаховича в 70 млн евро. «Ювентус» хотел получить в обмен на 23-летнего футболиста не только Лукаку, но и порядка 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Ромелу Лукаку Маурисио Почеттино Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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