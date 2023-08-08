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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» готов предложить «Ницце» за Кефрена Тюрама 10 миллионов евро и своего игрока

08 Августа 2023 • 12:22 Комментировать
Ницца
...
Лилль
11.08 22:00

«Ювентус» нацелился на полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама, который очень нравится тренеру команды Массимилиано Аллегри. По информации от Repubblica, «старая синьора» понимает, что не сможет потянуть трансфер француза, который оценивается в районе 50 миллионов евро.

Тем не менее, если верить источнику, «Ювентус» нашёл способ, как провернуть сделку. Туринская команда готова предложить за Тюрама 10 миллионов евро и своего защитника Луку Пеллегрини, который до сих пор не нашёл себе новый клуб.

«Ницца» пока не ответила на предложение «Ювентуса». Кефрен Тюрам также интересен таким клубам, как «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Ницца Лука Пеллегрини Кефрен Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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