«Ювентус» готов предложить «Ницце» за Кефрена Тюрама 10 миллионов евро и своего игрока

«Ювентус» нацелился на полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама, который очень нравится тренеру команды Массимилиано Аллегри. По информации от Repubblica, «старая синьора» понимает, что не сможет потянуть трансфер француза, который оценивается в районе 50 миллионов евро.

Тем не менее, если верить источнику, «Ювентус» нашёл способ, как провернуть сделку. Туринская команда готова предложить за Тюрама 10 миллионов евро и своего защитника Луку Пеллегрини, который до сих пор не нашёл себе новый клуб.

«Ницца» пока не ответила на предложение «Ювентуса». Кефрен Тюрам также интересен таким клубам, как «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».