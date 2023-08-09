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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Борнмут» нацелился на полузащитника «Ювентуса», который оценивается в 25-30 миллионов евро

09 Августа 2023 • 10:27 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

Английский «Борнмут» хочет пополнить свои ряды полузащитником Уэстоном Маккенни из туринского «Ювентуса». Несмотря на то, что американец впечатлил тренера «старой синьоры» Массимилиано Аллегри на предсезонке, «Ювентус» готов продать футболиста за 25-30 миллионов евро. Об этом сообщает Il Corriere dello Sport.

Отметим, что Маккенни уже выступал в Английской премьер-лиге в прошлом сезоне, когда на правах аренды перешёл в «Лидс». «Павлины» вылетели по итогам кампании в Чемпионшип, но если бы команда сохранила прописку в АПЛ, она была бы обязана выкупить Уэстона по условиям договора с «Ювентусом».

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Ювентус Борнмут Уэстон Маккенни трансферы футбола - лето 2023
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БОРНМУТ ВЕСТ ХЭМ
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