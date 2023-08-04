«Ювентус» не получал предложений по Алексу Сандро

Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро должен остаться в клубе.

Слухи связывали 32-летнего футболиста с возможным переездом в Саудовскую Аравию. По сведениям инсайдера Николо Скиры, «Ювентус» не получал конкретных предложений по бразильцу. Сам игрок также готов продолжить выступления в туринском клубе. Массимилиано Аллегри полностью доверяет Сандро, который недавно был назначен вице-капитаном команды.

Текущий контракт Алекса Сандро с «Ювентусом» рассчитан до конца сезона-2023/24. За восемь лет в цветах «бьянконери» защитник отыграл 309 матчей во всех соревнованиях, отметившись 15 забитыми мячами и 33 результативными передачами.