«Сассуоло» хочет 32 миллиона евро за Берарди, «Ювентус» намерен сбить ценник своим игроком

Итальянский «Сассуоло» озвучил ценник на своего лидера Доменико Берарди. «Чёрно-зелёные» требуют за полузащитника 32 миллиона евро. По информации от Il Corriere dello Sport, туринский «Ювентус» придумал, как сбить требуемый ценник.

Источник сообщает, что «Ювентус» хочет включить сделку одного из своих игроков и сбить сумму компенсации до 25 миллионов. Пока неизвестно, что на этот счёт думает руководство «Сассуоло».

29-летний Берарди в прошлом сезоне отметился 12 голами и 7 результативными передачами в итальянской Серии А. Полузащитник к своим годам провёл уже 11 сезонов в составе «Сассуоло».