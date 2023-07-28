Фройлер может продолжить карьеру в топ-клубе Серии А

Полузащитник «Ноттингем Форест» Ремо Фройлер может вернуться в Италию.

Интерес к швейцарцу проявил «Ювентус», запросивший у «лесников» информацию о стоимости вероятной сделки, информирует инсайдер Николо Скира. Туринский клуб готов арендовать 31-летнего хавбека с возможностью последующего выкупа.

Ремо Фройлер знаком с итальянским футболом по выступлениям за «Аталанту» – цвета бергамасков игрок защищал на протяжении шести с половиной лет. Ряды «Ноттингем Форест» полузащитник пополнил в июле прошлого года.

На счету Фройлера 28 появлений на поле в прошедшем розыгрыше Английской премьер-лиги.