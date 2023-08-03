Атакующий полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло интересен «Ювентусу».

В конце июня 24-летний игрок признался, что был бы рад попробовать силы в «Ювентусе». По сведениям журналиста Руди Галетти, туринский клуб ответил взаимностью: руководство «старой синьоры» предложило «Галатасараю» около 30 млн евро за итальянца, включая бонусы. Турецкий клуб намерен заработать на продаже порядка 35 млн евро. Переговоры продолжаются.

Николо Дзаньоло перешёл в «Галатасарай» из «Ромы» в феврале нынешнего года. Его контракт рассчитан до середины 2027 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 27 млн евро.