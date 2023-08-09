«Ювентус» выбирает между двумя полузащитниками

Туринский «Ювентус» продолжает изучать варианты для усиления линии полузащиты. По информации от Il Corriere dello Sport, у «старой синьоры» сейчас есть два главных кандидата на роль нового хавбека. Ими являются Томас Парти из лондонского «Арсенала» и Кефрен Тюрам из «Ниццы».

Парти этим летом стоит около 40 миллионов евро, тогд как Тюрам может обойтись «Ювентусу» в 50 миллионов. «Старая синьора» ещё не определилась с наиболее приоритетным кандидатом на позицию полузащитника.

На Тюрама также претендует английский «Ливерпуль», тогда как Парти ранее был интересен клубам из Саудовской Аравии.