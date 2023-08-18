«Ювентус» хочет обменять Влаховича на Лукаку по финансовым причинам

Туринский «Ювентус» не теряет надежд заполучить у лондонского «Челси» нападающего Ромелу Лукаку и продать своего форварда Душана Влаховича. По информации от Tuttosport, спортивный директор «партенопеи» Кристиан Джунтоли хотел бы разгрузить зарплатную ведомость и принести клубу несколько десятков миллионов евро, избавившись от Влаховича и пригласив Лукаку.

«Челси» ранее отказался от варианта с обменом, а также не стал отпускать Лукаку в аренду. «Синие» хотят избавиться от бельгийца на постоянной основе, выручив за него сумму в районе 50 миллионов евро.

Напомним, Лукаку два года назад обошёлся «Челси» в 113 миллионов евро, а спустя сезон отправился в миланский «Интер» на правах аренды.