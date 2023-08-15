Бонуччи предложил свои услуги «Лацио», президент римлян Лотито взял время на раздумья

Центральный защитник и капитан туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в скором времени может оказаться в другом клубе из итальянской Серии А. Если верить журналисту Николо Скире, футболист предложил свои услуги римскому «Лацио».

Сообщается, что президент «бьянкочелести» Клаудио Лотито взял время на раздумья. В «Лацио» сомневаются в приглашении 36-летнего футболиста, но в то же время столь опытный Бонуччи может помочь команде достичь целей в новом сезоне.

Отметим, что «Лацио» в прошлом сезоне финишировал в Серии А на втором месте и заработал путёвку в Лигу чемпионов. «Ювентус» не сыграет в еврокубках в этом сезоне.