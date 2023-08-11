Льорис ведёт переговоры с итальянским клубом

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис скоро может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщает журналист Фабрис Хоукинс, французский ветеран ведёт переговоры о трансфере в римский «Лацио», которым руководит Маурицио Сарри.

По информации от источника, Льорис также был предложен мадридскому «Реалу», но в шорт-листе «королевского клуба» есть более предпочтительные кандидаты, поэтому шансы на переход у Уго крайне малы.

Напомним, Льорис выступает за «Тоттенхэм» с лета 2012 года, когда перебрался из французского «Лиона». У 36-летнего голкипера сейчас остаётся всего год по контракту со «шпорами».