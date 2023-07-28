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«Лацио» запланировал подписание полузащитника «Манчестер Юнайтед» слухи

28 Июля 2023 • 22:03 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Полузащитник Фред может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Лацио».

В английском клубе не имеют планов на бразильца, поэтому позволят тому уйти, если поступит приемлемое предложение. Согласно сведениям Get Italian Football News, серьёзный интерес к Фреду проявляет «Лацио», видящий футболиста ключевой фигурой своего проекта. 30-летний хавбек заинтересован в переходе – его очень привлекает возможность сыграть в Лиге чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» запрашивает за Фреда около 20 млн евро. «Лацио» намерен добиться скидки, при этом включит в сделку ряд бонусных пунктов, чтобы удовлетворить требования «красных дьяволов».

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Евро-Футбол.Ру,
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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