Полузащитник Фред может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Лацио».

В английском клубе не имеют планов на бразильца, поэтому позволят тому уйти, если поступит приемлемое предложение. Согласно сведениям Get Italian Football News, серьёзный интерес к Фреду проявляет «Лацио», видящий футболиста ключевой фигурой своего проекта. 30-летний хавбек заинтересован в переходе – его очень привлекает возможность сыграть в Лиге чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» запрашивает за Фреда около 20 млн евро. «Лацио» намерен добиться скидки, при этом включит в сделку ряд бонусных пунктов, чтобы удовлетворить требования «красных дьяволов».