Центральный защитник Франческо Ачерби подписал полноценный контракт с миланским «Интером».

35-летний игрок провёл прошедший сезон в составе «нерадзурри» на правах аренды из «Лацио». 1 июля «Интер» воспользовался пунктом выкупа Ачерби за 3,5 млн евро, о чём пресс-служба миланцев объявила официально только сейчас.

Франческо Ачерби провёл 49 матчей за команду Симоне Индзаги во всех турнирах минувшей кампании, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Центрбек принадлежал «Лацио» с 2018 года, отыграв в цветах римлян в общей сложности 173 встречи во всех соревнованиях.