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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» объявил о выкупе Ачерби официально

07 Июля 2023 • 21:49 Комментировать
Интер Милан
...
Монца
20.08 19:00

Центральный защитник Франческо Ачерби подписал полноценный контракт с миланским «Интером».

35-летний игрок провёл прошедший сезон в составе «нерадзурри» на правах аренды из «Лацио». 1 июля «Интер» воспользовался пунктом выкупа Ачерби за 3,5 млн евро, о чём пресс-служба миланцев объявила официально только сейчас.

Франческо Ачерби провёл 49 матчей за команду Симоне Индзаги во всех турнирах минувшей кампании, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Центрбек принадлежал «Лацио» с 2018 года, отыграв в цветах римлян в общей сложности 173 встречи во всех соревнованиях.

 

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ИНТЕР МИЛАН МОНЦА
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