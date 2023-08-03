Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Камада прибыл в Рим для подписания контракта с «Лацио»

03 Августа 2023 • 19:44 Комментировать
Лечче
...
Лацио
20.08 21:45

Японский игрок полузащиты Даити Камада уже прибыл в Рим для того, чтобы подписать контракт со своим новым клубом – «Лацио». Новостью в своих соцсетях делится инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что сейчас Камада является одним из самых дорогостоящих свободных агентов в мировом футболе. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает японского игрока в 27 млн евро. Атакующему полузащитнику всего 26 лет.

Ранее Камада на протяжении шести лет карьеры принадлежал франкфуртскому «Айнтрахту».

«Лацио» готовит предложение Камаде

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио трансферы футбола - лето 2023 Даити Камада
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕЧЧЕ ЛАЦИО
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
19:44 · Италия. Серия А
Камада прибыл в Рим для подписания контракта с «Лацио»
17:14 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: Кокорину вряд ли дадут второй шанс в «Фиорентине»
15:22 · Италия. Серия А
«Интер» хочет подписать бразильского вратаря
15:22 · Италия. Серия А
Кесси согласовал контракт с «Аль-Ахли»
12:04 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинеса забудут через 10 лет, Буффона будут помнить и через 30 — Черданцев 6
11:48 · Италия. Серия А
«Рома» планирует трансфер бразильского нападающего
11:08 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» требует за Влаховича Лукаку и 50 миллионов евро, «Челси» готов заплатить лишь половину
10:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Буффона рассказал, мог ли легендарный вратарь перейти в российский клуб
10:57 · Италия. Серия А
Кафанов высказался о карьере Буффона
10:57 · Италия. Серия А
Ленгле заинтересовал итальянский топ-клуб
10:21 · Италия. Серия А
«Лацио» готовит предложение Камаде
09:59 · Англия. Премьер-лига
«Интер» уверен, что сможет купить у «Вест Хэма» Скамакку
09:49 · Италия. Серия А
Аллегри назвал цель «Ювентуса» на сезон 1
09:48 · Англия. Премьер-лига
Рамуш был запасным вариантом для «Манчестер Юнайтед» после Хёйлунна
09:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» отреагировал на уход Буффона из футбола
Все новости
Рекомендуем