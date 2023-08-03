Камада прибыл в Рим для подписания контракта с «Лацио»

Японский игрок полузащиты Даити Камада уже прибыл в Рим для того, чтобы подписать контракт со своим новым клубом – «Лацио». Новостью в своих соцсетях делится инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что сейчас Камада является одним из самых дорогостоящих свободных агентов в мировом футболе. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает японского игрока в 27 млн евро. Атакующему полузащитнику всего 26 лет.

Ранее Камада на протяжении шести лет карьеры принадлежал франкфуртскому «Айнтрахту».

«Лацио» готовит предложение Камаде