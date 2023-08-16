Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» арендовал опорника «Ювентуса» официально

16 Августа 2023 • 18:54 Комментировать
Лечче
...
Лацио
20.08 21:45

Римский «Лацио» официально арендовал молодого опорника «Ювентуса» Николо Ровеллу. О переходе футболиста в стан римлян на правах аренды на два ближайших сезона сообщает пресс-служба «Лацио».

Ровелле всего 21 год, он играет на позициях центрального и опорного полузащитника. Является воспитанником «Дженоа», покинул родной клуб и перебрался в «Ювентус» зимой 2021 года.

Минувший сезон футболист провёл в рядах «Монцы». Сыграл за клуб в 27 официальных матчах, забил гол и отдал два ассиста.

Transfermarkt оценивает стоимость молодого футболиста в 18 млн евро.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Николо Ровелла трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕЧЧЕ ЛАЦИО
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Августа
18:54 · Италия. Серия А
«Лацио» арендовал опорника «Ювентуса» официально
16:11 · Италия. Серия А
Зелиньски отказал «Аль-Ахли» и может продлить контракт с «Наполи»
14:40 · Россия. Премьер-лига
​Косовар Войвода не интересен «Спартаку»
13:16 · Италия. Серия А
Саншеш перешёл из «ПСЖ» в «Рому» официально
12:50 · Италия. Серия А
В «Роме» прокомментировали трансфер Паредеса
12:37 · Италия. Серия А
Самарджич не перейдёт в «Интер» 1
12:34 · Италия. Серия А
Массажист Кокорина: «Александр может стать лучшим бомбардиром Серии А»
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нужно продать двух полузащитников, иначе клуб не подпишет Амрабата
12:13 · Италия. Серия А
«Рома» возобновила переговоры с «Аталантой» по трансферу Сапаты
11:37 · Англия. Премьер-лига
Клуб Серии А договаривается по трансферу Льориса
11:06 · Италия. Серия А
Паредес прокомментировал трансфер в «Рому»
11:00 · Италия. Серия А
Паредес вернулся в «Рому» официально
10:34 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» интересуется защитником из Серии А
10:00 · Англия. Премьер-лига
«Интер» присматривается к защитнику «Челси» 1
09:33 · Россия. Премьер-лига
В «Кальяри» опровергли интерес к Гайчу
Все новости
Рекомендуем