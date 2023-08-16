Римский «Лацио» официально арендовал молодого опорника «Ювентуса» Николо Ровеллу. О переходе футболиста в стан римлян на правах аренды на два ближайших сезона сообщает пресс-служба «Лацио».

Ровелле всего 21 год, он играет на позициях центрального и опорного полузащитника. Является воспитанником «Дженоа», покинул родной клуб и перебрался в «Ювентус» зимой 2021 года.

Минувший сезон футболист провёл в рядах «Монцы». Сыграл за клуб в 27 официальных матчах, забил гол и отдал два ассиста.

Transfermarkt оценивает стоимость молодого футболиста в 18 млн евро.