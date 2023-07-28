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Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле отклонил два предложения из Саудовской Аравии

28 Июля 2023 • 18:34 Комментировать
Лечче
...
Лацио
20.08 21:45

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле отклонил два предложения из Саудовской Аравии. Об этом в своих соцсетях сообщает журналист Николо Скира, отмечая, что в приоритете итальянского нападающего – продолжить карьеру в «Лацио» и подписать с клубом новый контракт до 2027 года.

Напомним, что 33-летний Иммобиле является игроком «Лацио» с лета 2016 года. Его действующий контракт с «орлами» рассчитан ещё на три сезона.

В минувшем сезоне нападающий забил в рамках Серии А значительно меньше голов, чем в каждый из предыдущих трёх сезонов – всего 12. Также итальянец оформил пять голевых передач.

​Президент «Лацио»: «Иммобиле мне как сын, он не продаётся, но за 50 миллионов…»

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле
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ЛЕЧЧЕ ЛАЦИО
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