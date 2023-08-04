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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» объявил о переходе Камады официально

04 Августа 2023 • 22:03 Комментировать
Лечче
...
Лацио
20.08 21:45

Полузащитник Даити Камада перешёл в «Лацио».

Римский клуб объявил о подписании японского футболиста на своём официальном сайте. Условия договора пока не разглашаются, однако, по информации известного инсайдера Николо Скиры, контракт 26-летнего атакующего хавбека рассчитан до середины 2027 года, а его зарплата составит порядка 3 млн евро в год.

Прежним клубом Даити Камады был франкфуртский «Айнтрахт», за который игрок выступал с 2017 года.

В прошедшем розыгрыше немецкой Бундеслиги Камада отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами, приняв участие в 32 матчах.

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Лацио трансферы футбола - лето 2023 Даити Камада Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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ЛЕЧЧЕ ЛАЦИО
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