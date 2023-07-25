35-летний испанский полузащитник Педро Родригес подписал новый контракт с римским «Лацио». Он рассчитан до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба «орлов».

Напомним, что Педро является игроком «Лацио» на протяжении двух последних лет карьеры. Всего в его активе за этот римский клуб насчитывается 87 матчей, в которых ему удалось 17 раз забить гол и 11 раз отметиться ассистом.

Испанец является воспитанником «Барселоны», помимо «сине-гранатовых» он играл за такие клубы как лондонский «Челси» и римскую «Рому».

«Лацио» в новом сезоне сыграет в Лиге чемпионов, так как клуб занял по итогам сезона предыдущего второе место в Серии А.