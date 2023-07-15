Зелиньски готов отказаться от переезда в Саудовскую Аравию и остаться в «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски хочет остаться в своём клубе.

29-летний игрок получил выгодное предложение из Саудовской Аравии, а «Наполи» был готов продать поляка, чей контракт истекает в следующем году. По данным TMW, Зелиньски так и не дал согласие на переход – вместо этого он решил подписать новый договор с неаполитанцами. Переговоры запланированы на ближайшие дни.

У хавбека есть и другой вариант продолжения карьеры – «Лацио». Рулевой римлян Маурицио Сарри обозначил Зелиньски в качестве приоритетной трансферной цели, однако клубы пока не сошлись в условиях сделки: «Лацио» готов заплатить 20 млн евро, в то время как «Наполи» намерен заработать не менее 25 млн.