Луис Альберто договорился о продлении контракта с «Лацио»

Руководство «Лацио» намерено сохранить своих лидеров перед участием в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

По информации с сайта известного журналиста Джанлуки ди Марцио, римляне договорились о продлении сотрудничества с испанским полузащитником Луисом Альберто. Сообщается, что плеймейкер подписал новый контракт до 2027 года. Отметим, что предыдущее соглашение действовало до 2025 года, так что у Луиса оставалось ещё два года по контракту с «орлами».

Напомним, что Луис Альберто выступает за «Лацио» с 2016 года. В прошедшей кампании игрок забил семь голов при восьми ассистах в 44 матчах в рамках всех состязаний.