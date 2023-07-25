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Чемпионат Италии. Серия А

Три клуба Серии А ведут борьбу за Камаду слухи

25 Июля 2023 • 21:07 Комментировать
Фрозиноне
...
Наполи
19.08 19:30

Полузащитник Даити Камада интересен трём представителям итальянской Серии А.

26-летний игрок по-прежнему не нашёл себе клуб после ухода из франкфуртского «Айнтрахта» на правах свободного агента. Как информирует инсайдер Экрем Конур, на сегодняшний день в числе претендентов на японца фигурируют «Лацио», «Наполи» и «Рома». Ранее, напомним, интерес к атакующему хавбеку проявляли «Милан» и мадридский «Атлетико».

Даити Камада записал себе в актив девять забитых мячей и семь голевых передач, отыграв 32 матча за «Айнтрахт» в минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги. Цвета франкфуртцев футболист представлял с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Наполи трансферы футбола - лето 2023 Даити Камада
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