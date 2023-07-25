Полузащитник Даити Камада интересен трём представителям итальянской Серии А.

26-летний игрок по-прежнему не нашёл себе клуб после ухода из франкфуртского «Айнтрахта» на правах свободного агента. Как информирует инсайдер Экрем Конур, на сегодняшний день в числе претендентов на японца фигурируют «Лацио», «Наполи» и «Рома». Ранее, напомним, интерес к атакующему хавбеку проявляли «Милан» и мадридский «Атлетико».

Даити Камада записал себе в актив девять забитых мячей и семь голевых передач, отыграв 32 матча за «Айнтрахт» в минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги. Цвета франкфуртцев футболист представлял с 2017 года.